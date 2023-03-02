Донецк, 2 марта, 2023, 16:10 — ИА Регнум. ВСУ в течение последних нескольких дней использовали химические боеприпасы. Об этом 2 марта сообщил советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

Александр Гальперин/РИА Новости Военнослужащий ВС России в зоне проведения СВО

«Сразу на нескольких направлениях с мест сообщают, что ВСУ снова применили боеприпасы с химической составляющей», — приводит слова Гагина ТАСС.

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Он уточнил, что факты применения запрещённых типов вооружения зафиксированы на артёмовском и донецком направлениях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Следственный комитет РФ расследует обстоятельства поставки токсичных химикатов на территорию города Краматорска.