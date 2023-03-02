Рябков заявил, что Россия не будет проводить ядерные испытания первой
Москва, 2 марта 2023, 16:07 — REGNUM Если США не будут возобновлять ядерные испытания, этого не сделает и Россия, заявил 2 марта заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
Однако, по словам дипломата, Москва готова и к противоположному сценарию.
Рябков напомнил, что президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о необходимости быть готовыми к проведению ответных испытаний.
Как сообщалось ранее, в послании президент также анонсировал приостановку действия договора СНВ-3 из-за многочисленных нарушений со стороны США. Американской стороне уже направлены официальные сообщения.