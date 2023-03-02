Москва, , 16:22 — REGNUM Российский Центробанк не планирует повышать проценты по ставкам и намерен ограничить ставки по цифровым кошелькам. Об этом первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова сообщила на ежегодной встрече кредитных организаций с Банком России.

Первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова Cbr.ru

По её словам, предполагается открытие цифровых кошельков на платформе ЦБ. Они будут считаться новым платёжным средством, а не заменой депозитов и продуктов, которые предлагают коммерческие банки.

«Мы не планируем повышать проценты по ставкам, мы планируем ввести лимиты на ставки по цифровым кошелькам», — сказала Скоробогатова.

Через мобильные приложения коммерческих банков можно будет получить доступ к цифровым кошелькам, добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Скоробогатова заявила, что ситуация с криптовалютами подтвердила риски, о которых ранее предупреждал Банк России.