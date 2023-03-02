Москва, 2 марта 2023, 16:22 — REGNUM Российский Центробанк не планирует повышать проценты по ставкам и намерен ограничить ставки по цифровым кошелькам. Об этом первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова сообщила на ежегодной встрече кредитных организаций с Банком России.

Первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова
Первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова
Cbr.ru

По её словам, предполагается открытие цифровых кошельков на платформе ЦБ. Они будут считаться новым платёжным средством, а не заменой депозитов и продуктов, которые предлагают коммерческие банки.

«Мы не планируем повышать проценты по ставкам, мы планируем ввести лимиты на ставки по цифровым кошелькам», — сказала Скоробогатова.

Через мобильные приложения коммерческих банков можно будет получить доступ к цифровым кошелькам, добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Скоробогатова заявила, что ситуация с криптовалютами подтвердила риски, о которых ранее предупреждал Банк России.