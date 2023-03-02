Москва, 2 марта, 2023, 16:22 — ИА Регнум. Российский Центробанк не планирует начислять проценты на остатки по цифровым кошелькам и планирует ввести лимиты на остатки. Об этом первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова сообщила на ежегодной встрече кредитных организаций с Банком России.

Cbr.ru Первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова

По её словам, предполагается открытие цифровых кошельков на платформе ЦБ. Они будут считаться новым платёжным средством, а не заменой депозитов и продуктов, которые предлагают коммерческие банки.

«Мы не планируем начислять проценты на остатки, мы планируем ввести лимиты на остатки по цифровым кошелькам», — сказала Скоробогатова.

Через мобильные приложения коммерческих банков можно будет получить доступ к цифровым кошелькам, добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Скоробогатова заявила, что ситуация с криптовалютами подтвердила риски, о которых ранее предупреждал Банк России.