Путин: главная цель — чтобы дети России жили счастливо в суверенной стране

Москва, , 16:01 — REGNUM Главная цель действий российских властей заключается в том, чтобы дети росли счастливыми в суверенной и благополучной стране. Об этом 2 марта заявил президент России Владимир Путин в ходе обращения к участникам пилотной образовательной программы «Школа наставника».

Дети в России Анна Алябьева © ИА REGNUM

«Всё, что мы с вами делаем в самом широком смысле этого слова в демографии, в образовании, в экономике, в сфере безопасности, подчинено главному — чтобы наши дети, молодёжь росли счастливыми, жили в благополучной, суверенной стране», — сказал Путин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что Россия продолжит развивать суверенную систему образования, опираясь на традиции отечественной педагогики и используя передовые технологии.