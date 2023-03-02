Москва, 2 марта, 2023, 16:01 — ИА Регнум. Главная цель действий российских властей заключается в том, чтобы дети росли счастливыми в суверенной и благополучной стране. Об этом 2 марта заявил президент России Владимир Путин в ходе обращения к участникам пилотной образовательной программы «Школа наставника».

Анна Алябьева ИА REGNUM Дети в России

«Всё, что мы с вами делаем в самом широком смысле этого слова в демографии, в образовании, в экономике, в сфере безопасности, подчинено главному — чтобы наши дети, молодёжь росли счастливыми, жили в благополучной, суверенной стране», — сказал Путин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что Россия продолжит развивать суверенную систему образования, опираясь на традиции отечественной педагогики и используя передовые технологии.