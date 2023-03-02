Кисловодск, Ставропольский край, , 16:00 — REGNUM Надгробия на могилах воинов, павших в Великой Отечественной войне, осквернили неизвестные в Кисловодске. Об этом глава города Евгений Моисеев сообщил 2 марта в своём телеграм-канале.

Осквернённые надгробия на территории некрополя в Кисловодске t. me/moiseev_eugene

Вандалы орудовали на территории некрополя, расположенного рядом с Вечным огнём и мемориалом «Солдатам Родины». Здесь находятся могилы воинов, умерших в госпиталях в годы войны.

«Только полное ничтожество борется с могилами усопших героев», — отметил Моисеев и опубликовал снимки с кладбища.

Он заверил, что власти в ближайшее время приведут надгробия в порядок, а виновных — найдут и накажут. Компетентные органы уже ведут расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Севастополе троих школьников обвинили в осквернении могил на местном кладбище.