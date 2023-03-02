Берлин, 2 марта, 2023, 15:58 — ИА Регнум. Согласовывая свои решения по Украине, Германия и США следят за тем, чтобы НАТО не становилось стороной конфликта. Об этом 2 марта заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время своего выступления в бундестаге.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

«При принятии каждого из наших решений мы следим за тем, чтобы НАТО не становилось стороной конфликта», — заявил он, зачитывая заявление правительства «Год рубежа новых времен — укрепление безопасности Германии и союзов, поддержка Украины».

Шольц также уточнил, что по этому вопросу он един с президентом США.

«Чтобы продолжить наши тесные согласования, я сегодня еду на беседу с Джо Байденом в Вашингтон», — добавил канцлер Германии.

Он считает, что отсчёт «года рубежа новых времён» начался с начала конфликта на Украине, этот год является и годом трансатлантического партнёрства.

Как передавало ИА REGNUM, посол США в России Линн Трейси была вызвана 21 февраля в МИД России. Как сообщили в этом ведомстве, поводом для этого стала «расширяющаяся вовлечённость США в боевые действия на стороне киевского режима».