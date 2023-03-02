Душанбе, 2 марта, 2023, 15:59 — ИА Регнум. Перед Россией сегодня открываются качественно новые возможности, страна будет укреплять отношения с готовыми к совместной работе союзниками, сказал 2 марта на пленарном заседании девятой конференции по межрегиональному сотрудничеству «Деловое и инвестиционное партнёрство России и Таджикистана» председатель правительства РФ Михаил Мишустин

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

Премьер-министр напомнил о словах из послания Федеральному собранию президента России Владимира Путина, что страна является открытой и при этом самобытной цивилизацией, которая готова укреплять отношения с друзьями.

Мишустин подчеркнул, что Россия способна к расширению торговых связей и запуску перспективных проектов, используя богатый потенциал национальных экономик и опыт стратегического союзничества.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава российского правительства констатировал, что, несмотря на беспрецедентные по масштабу ограничения и барьеры со стороны западных стран, удалось укрепить стабильность российской экономики, а бизнес смог переформатировать свои производственные и логистические цепочки, начать осваивать перспективные рынки сбыта как внутри страны, так и за рубежом.