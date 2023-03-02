Вашингтон, 2 марта, 2023, 16:04 — ИА Регнум. Долгий процесс оформления контрактов на поставки боеприпасов в США приведёт к тому, что натовская техника, направляемая Киеву, окажется бесполезной. Об этом пишет обозреватель Калеб Ларсон в статье для Newsweek.

Иван Шилов ИА REGNUM Танк Abrams

По его словам, без боеприпасов американские танки Abrams, боевая машина пехоты Bradley, а также ряд артиллерии, находящейся на вооружении киевского режима, бесполезны без боеприпасов.

Журналист отмечает, что на заключение соответствующих контрактов необходимо от 200 до 400 суток. Таким образом, ВСУ могут не дождаться поставок.

Как сообщало ИА REGNUM, глава одного из гигантов немецкого ВПК Армин Паппаргер заявил, что немецкий концерн Rheinmetall подтвердил передачу ВСУ зенитных комплексов Skynex и Skyranger.