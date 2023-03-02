Москва, 2 марта, 2023, 15:49 — ИА Регнум. Телеведущая Лариса Вербицкая попала в дорожно-транспортное происшествие на юге Москве, сообщает 2 марта РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Сергей Бобылев/ИТАР-ТАСС Лариса Вербицкая

Отмечается, что автомобиль телеведущей столкнулся с КамАЗом. Инцидент произошел рядом с домом 91 на Профсоюзной улице.

Прибывшие на место происшествия медики осмотрели Вербицкую, от госпитализации она отказалась.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Алтайском крае возбудили уголовное дело по факту ДТП с автобусом и грузовиком, в результате которого погибли два человека.