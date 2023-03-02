Заречный, Свердловская область, 2 марта, 2023, 15:49 — ИА Регнум. Противники России стали чаще вмешиваться в работу её государственных и финансовых систем, эти угрозы требуют комплексного противодействия, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев 2 марта на совещании в Свердловской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совбеза заявил о нарастании вызовов в киберпространстве и отметил, что проблема гораздо шире.

«Очевидно, что наши противники всё чаще пытаются вмешиваться в работу государственных и финансовых систем, которыми управляют при помощи цифровых технологий», — сказал Медведев.

Противодействие этим угрозам должно быть комплексным. Вопросами обеспечения кибербезопасности по целому спектру проблем занимается комиссия Совбеза, добавил он.

Медведев посетил Белоярскую АЭС в городе Заречный Свердловской области и провёл совещание, посвящённое информационной безопасности и технологической независимости критической информационной инфраструктуры атомной отрасли.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Медведев заявил, что вопрос о существовании России может встать всерьёз, он будет решаться в контексте «существования всей человеческой цивилизации».