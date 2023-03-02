Тула, , 15:45 — REGNUM Взрыв в лесополосе на территории Киреевского района Тульской области мог произойти в результате падения беспилотника. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба правительства Тульской области в своём телеграм-канале.

Алексей Дюмин Иван Шилов © ИА REGNUM

По её информации, 2 марта губернатор области Алексей Дюмин провел заседание оперативного штаба Тульской области. Он поручил усилить меры безопасности в регионе, также при необходимости оперативно развернуть дополнительные силы и средства для охраны правопорядка и жизненно важных объектов.

Уточняется, что Дюмин также поручил расширить меры поддержки для членов добровольных народных дружин.

Отмечается, что на заседании были рассмотрены принимаемые меры после взрыва в лесополосе на территории Киреевского района.

Уточняется, что безопасности жителей ничего не угрожает, никто не пострадал, разрушений нет. Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.

«Одной из версий происшествия является падение БПЛА», — говорится в сообщении.