Путин заявил, что Россия продолжит развивать суверенную систему образования

Москва, , 15:43 — REGNUM Россия продолжит развивать суверенную систему образования. Об этом 2 марта заявил президент России Владимир Путин в ходе обращения к участникам пилотной образовательной программы «Школа наставника».

Образование Иван Шилов © ИА REGNUM

«Опираясь на традиции отечественной педагогики и используя передовые технологии, мы продолжим формирование суверенной системы образования», — сказал Путин.

Он добавил, что суверенная система образования является важной, базовой вещью. По его словам, её развивать будут на всех уровнях — от школы до колледжей и вузов.

Напомним, 21 февраля в ходе послания Федеральному Собранию Путин заявил, что в системе высшего образования необходимо восстановить традиционные для страны сроки обучения