Москва, , 16:04 — REGNUM Правительство России внимательно следит за сообщениями СМИ о якобы поставках сербских боеприпасов киевскому режиму. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Внимательно следим за данным сюжетом, обратили внимание на состоявшуюся на днях дискуссию вокруг этой тематики в Народной скупщине Сербии», — приводит её слова пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Захарова подчеркнула, что данная информация вызывает у российских властей озабоченность. Она также призвала опираться в этом «серьезном» вопросе на факты.

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель проекта «Балканист» Олег Бондаренко завил, что президент Сербии Александр Вучич и руководители предприятий ВПК страны заявляют, что информация о поставках сербского оружия на Украину не соответствует действительности, но поставки могут идти не напрямую.