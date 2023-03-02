Захарова: РФ озабочена информацией о «поставках» сербских боеприпасов Киеву
Москва, 2 марта 2023, 16:04 — REGNUM Правительство России внимательно следит за сообщениями СМИ о якобы поставках сербских боеприпасов киевскому режиму. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Внимательно следим за данным сюжетом, обратили внимание на состоявшуюся на днях дискуссию вокруг этой тематики в Народной скупщине Сербии», — приводит её слова пресс-служба внешнеполитического ведомства.
Захарова подчеркнула, что данная информация вызывает у российских властей озабоченность. Она также призвала опираться в этом «серьезном» вопросе на факты.
Как сообщало ИА REGNUM, руководитель проекта «Балканист» Олег Бондаренко завил, что президент Сербии Александр Вучич и руководители предприятий ВПК страны заявляют, что информация о поставках сербского оружия на Украину не соответствует действительности, но поставки могут идти не напрямую.