Захарова: РФ озабочена информацией о «поставках» сербских боеприпасов Киеву
Москва, 2 марта, 2023, 16:04 — ИА Регнум. Правительство России внимательно следит за сообщениями СМИ о якобы поставках сербских боеприпасов киевскому режиму. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Внимательно следим за данным сюжетом, обратили внимание на состоявшуюся на днях дискуссию вокруг этой тематики в Народной скупщине Сербии», — приводит её слова пресс-служба внешнеполитического ведомства.
Захарова подчеркнула, что данная информация вызывает у российских властей озабоченность. Она также призвала опираться в этом «серьезном» вопросе на факты.
Как сообщало ИА REGNUM, руководитель проекта «Балканист» Олег Бондаренко заявил, что президент Сербии Александр Вучич и руководители предприятий ВПК страны опровергли информацию о поставках сербского оружия на Украину. По их словам, данные сведения не соответствуют действительности, но поставки могут идти не напрямую.