Москва, 2 марта, 2023, 16:04 — ИА Регнум. Правительство России внимательно следит за сообщениями СМИ о якобы поставках сербских боеприпасов киевскому режиму. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

«Внимательно следим за данным сюжетом, обратили внимание на состоявшуюся на днях дискуссию вокруг этой тематики в Народной скупщине Сербии», — приводит её слова пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Захарова подчеркнула, что данная информация вызывает у российских властей озабоченность. Она также призвала опираться в этом «серьезном» вопросе на факты.

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель проекта «Балканист» Олег Бондаренко заявил, что президент Сербии Александр Вучич и руководители предприятий ВПК страны опровергли информацию о поставках сербского оружия на Украину. По их словам, данные сведения не соответствуют действительности, но поставки могут идти не напрямую.