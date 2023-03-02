Москва, , 15:33 — REGNUM Шоумен и телеведущий Михаил Ширвиндт назвал «чернью» и раскритиковал за «раболепие» людей, несогласных с его позицией. Об этом он написал в своём блоге в одной из соцсетей.

Михаил Ширвиндт. © Виталий Белоусов/ РИА Новости

Ранее сын актёра Александра Ширвиндта выразил поддержку Лии Ахеджаковой и предположил, что «люди просвещённые» его поддержат, а «чернь осудит и проклянёт». Так, по его словам, и произошло.

«Пришли люди, сами идентифицировали себя как чернь и страшно на это обиделись», — заявил Ширвиндт и пояснил, что говорит о людях с тёмной душой, пышущих злобой и способных лишь на «стереотипные банальные суждения».

Ширвиндта возмутили замечания комментаторов о влиянии известного отца на его судьбу и о том, почему он восемь лет не реагировал на обстрелы Донбасса со стороны Украины. Он заявил, что это «злобные агрессивные сентенции» и следствие того, что «мозг промыт».

Однако под новой записью шоумена читатели снова выразили своё несогласие. Так, ему указали, что нельзя судить о черноте души только по противоположному мнению человека.

«Как же я рада, что я — чернь! Спасибо! Вся моя Родина залита кровью моих предков — черни», — написала одна из пользовательниц.

Другой подписчик упрекнул Ширвиндта за «грех гордыни». По словам комментатора, реакция шоумена на позицию, не совпадающую с его собственной, говорит о человеческой слабости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее актриса Лия Ахеджакова выразила поддержку киевскому режиму, после чего спектакль с её участием убрали из репертуара театра «Современник».