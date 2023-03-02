Нью-Дели, 2 марта, 2023, 15:45 — ИА Регнум. По итогам двухдневной встречи в Нью-Дели главы министерств иностранных дел G20 приняли вместо ожидаемой декларации резюме председателя «двадцатки».

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Заседание Совета министров иностранных дел G20

В документе говорится, что главы МИД G20 выступают за поддержание международного права и многосторонней системы, гарантирующей мир и стабильность.

«Это включает в себя защиту всех целей и принципов, закрепленных в уставе Организации Объединённых Наций, и соблюдение норм международного гуманитарного права, включая защиту гражданских лиц и инфраструктуры в ходе вооружённых конфликтов. Применение или угроза применения ядерного оружия недопустимы», — отмечается в резюме.

Министры заявили о важном значении мирного урегулирования конфликтов, усилий по преодолению кризисов, а также дипломатии и диалога.

«Нынешняя эпоха не должна быть эпохой войны», — отметили главы внешнеполитических ведомств G20.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, главы МИД стран G20 не согласовали финальный документ встречи из-за споров по Украине.

При этом премьер-министр Индии Нарендра Моди отметил, что министры иностранных дел стран G20 в ходе саммита в Нью-Дели пришли к консенсусу по многим вопросам.