Тула, 2 марта, 2023, 15:31 — ИА Регнум. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил усилить меры безопасности в регионе. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба областного правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Дюмин

Отмечается, что Дюмин провёл заседание оперативного штаба, в ходе которого руководители силовых структур доложили об оперативной обстановке в регионе.

«С учётом ситуации в приграничных регионах Алексей Дюмин поручил усилить меры безопасности в области, а также при необходимости в кратчайшие сроки развернуть дополнительные силы и средства для охраны правопорядка и жизненно важных объектов», — говорится в сообщении.

Кроме того, он дал поручение расширить меры поддержки для членов добровольных народных дружин.

Также сообщается, что на заседании оперштаба были обсуждены меры в связи со взрывом в лесополосе на территории Киреевского района.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 600 метрах от населённого пункта Берёзовский в Киреевском районе Тульской области была обнаружена воронка от взрыва