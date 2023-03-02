Харламов предложил Волю на роль Шапокляк в сиквеле «Чебурашки»
Москва, 2 марта 2023, 15:41 — REGNUM Ведущий шоу Comedy Club Гарик Харламов предложил создателям фильма «Чебурашка» взять коллегу по цеху Павла Волю на роль старухи Шапокляк в сиквеле. Об этом сообщает «Газета. Ru» со ссылкой на представителей ТНТ.
«Он же один в один!», — заявил Харламов, предложил сценаристу Вячеславу Зубову и директору по маркетингу Александру Ильину, которые приняли участие в шоу, сделать шапки с огромными ушами а также «чебупели от Чебурашки».
В свою очередь, Воля предложил авторам картины сделать дуэт с певицей Люсей Чеботиной и Чебурашкой.
Напомним, что фильм вышел в российский прокат с 1 января. По состоянию на начало февраля, картину посмотрели около 20 миллионов человек.
Как сообщало ИА REGNUM, режиссёрская работа Клима Шипенко «Вызов» привела в восторг американского коллегу Бретта Рэтнера, который сравнил фильм с «Армагеддоном» и «Гравитацией».