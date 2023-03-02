Курск, , 15:27 — REGNUM ВСУ вновь обстреляли приграничные территории Курской области. Так, в селе Троицком Кореневского района было зафиксировано девять прилётов. Об этом 2 марта написал глава региона Роман Старовойт.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он уточнил, что в результате обстрела в селе Троицком никто не пострадал, разрушений нет.

Старовойт также написал, что, кроме этого, было зарегистрировано 11 прилётов около села Бегоща Рыльского района: здесь тоже никто не пострадал, при этом село осталось без энергоснабжения.

Сейчас специалисты устраняют повреждения.

Глава региона отметил, что в результате предыдущего обстрела в Тёткино пострадали восемь домовладений и три автомобиля. Всем жителям будет оказана помощь.