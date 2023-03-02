Путин: Россия дожмет украинских неонацистов
Москва, 2 марта 2023, 15:22 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин заявил, что у украинских неонацистов ничего не получится, Россия их дожмет.
Глава государства назвал случившееся в Брянской области террористическим актом. Террористы открыли огонь по гражданским лицам, хотя видели, что в машине есть дети, отметил президент России.
Напомним, 2 марта украинские диверсанты проникли в Брянскую область и обстреляли транспортное средство, внутри которого были в том числе дети. В результате атаки погиб водитель транспортного средства, мальчик 2012 года рождения был ранен. Ребенок был доставлен в Брянскую областную больницу, сейчас его жизни ничего не угрожает.