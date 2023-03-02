Люди, с одной стороны, призывают Сатану и открыто предают ему свои души, с другой — отказываются верить в ту картину мира, в которой он реален. Если бы они верили, они могли бы сорваться с крючка и сбежать к Богу. Таких огорчений у Сатаны, судя по свидетельствам Предания, было немало. Так что похоже, теперь он подстраховался, выведя новый тип адептов.

Сергей Худиев, , 17:13 — REGNUM В сетях по обе стороны океана продолжают обсуждать выступление «небинарного» лауреата «Грэмми» Сэма Смита, который выиграл конкурс, исполнив номер с явно и подчеркнуто сатанинской символикой.

Сэм Смит Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Это выступление — и его победа в конкурсе — вызвало довольно встревоженную реакцию у консервативных комментаторов в самих США, которые к тому же обратили внимание на то, что спонсором тут явилась известная фармацевтическая компания «Пфайзер».

Коммерческие интересы фармацевтов тут, впрочем, понятны. Трансгендеризм, когда человек сначала оплачивает (сам или с помощью государства) калечащую операцию по «смене пола», а потом всю жизнь пьет тяжелые гормональные препараты, — это просто золотое дно для производителей веществ, которые в данном случае язык не поворачивается назвать «лекарствами».

Конечно, ответ на тревогу христиан был ожидаем — а в чём проблема-то? Это просто юморное развлекательное шоу, люди весело дурачатся, прыгают и скачут, поют и пляшут, вихляют бедрами и строят гримасы. И вообще, не нравится — не смотри.

Но такие объяснения принять трудно.

Во-первых, есть вещи, которыми шутить невозможно. Если, скажем, некто нарядится в нацистскую униформу со свастикой на рукаве и так выйдет на улицу, ему вряд ли помогут разговоры про то, что это всё веселая шутка и розыгрыш. Такую шутку не оценят. Почему?

Потому что национал-социализм воспринимается как предельное зло, с которым не кокетничают, не заигрывают и шуток не шутят.

Дьявол в христианской картине мира — это не шуточный персонаж, это носитель предельного зла. Даже для людей, которые эту картину мира не разделяют и видят в Сатане только символ, этот символ имеет вполне однозначное значение. Это дух лжи и злобы.

Лука Синьорелли. Антихрист и дьявол (фрагмент фрески). 1501

В том символическом послании, которое передается отсылками к аду и Сатане, в любом случае нет ничего хорошего.

Тем более что еще некоторое время назад участникам песенных конкурсов в голову не приходило имитировать на сцене поклонение демонам. Это знак определенного смещения — причем смещения масштабного.

Если бы мы еще недавно рассказали американцам, что у них будут открыто поклоняться статуе Бафомета, они бы приняли это за пустую страшилку. Тем не менее кокетничанье с Сатаной всё более входит в моду — как это выявилось, например, с недавним скандалом вокруг модного дома Balenсiaga.

Как это видят сами любители наряжаться чертями? Те из них, кто говорит, что Сатана — это только символ, и они не верят ни во что сверхъестественное. Вполне вероятно, что когда они утверждают подобное, то (почти) не врут.

США давно были ареной того, что называлось «культурными войнами» — между традиционной, семейной, христианской, трудолюбивой Америкой, с одной стороны, и прогрессивными силами, которые видят в ней оплот патриархального угнетения, ханжеской морали и ненависти к несчастным меньшинствам — расовым и сексуальным.

В последнее десятилетие противостояние приобрело особенно острый характер, который ряд американских комментаторов называют «холодной гражданской войной». В этой войне индустрия развлечений, как сразу бросается в глаза, мощно выступает на стороне прогрессивных сил, — навязчиво продвигая пропаганду тяжелых извращений даже в мультфильмах для самых маленьких.

Заигрывание с сатанизмом — это, с одной стороны, способ подчеркнуть: «Я свой! Я прогрессивный! Я тоже ненавижу этих тупых реднеков с Библиями!», с другой — попытка разрушить связь поколений, заставив молодежь плясать под музыку, которая вызовет принципиальное, религиозное неприятие у их родителей.

Франсиско Гойя. Большой козел или шабаш ведьм. 1823

Так что, возможно, они действительно (почти) не верят в реального Сатану. Другое дело, что это мало что меняет.

Бог ищет близких, доверительных отношений с людьми, Ему важно, чтобы в Него верили. Дьявол не требует от своих адептов веры в него; его цель — погубить людей, а вовсе не водить с ними дружбу.

Поэтому, как заметил Шарль Бодлер: «Величайшая уловка дьявола состоит в том, чтобы убедить вас, что он не существует».

В данном случае она блестяще удалась — люди, с одной стороны, призывают Сатану и открыто предают ему свои души, с другой — отказываются верить в ту картину мира, в которой он реален. Если бы они верили, они могли бы сорваться с крючка и сбежать к Богу. Таких огорчений у Сатаны, судя по свидетельствам Предания, было немало. Так что похоже, теперь он подстраховался, выведя новый тип адептов — сатанистов-материалистов.

Но надо сказать, что у Сатаны много разных уловок. Еще одна из них — внушать нам, что он может обмануть и соблазнить кого угодно — но только не нас. Это несчастных самооскопленных евнухов в шляпе с рожками Сатана водит за нос как хочет — а нам ничего подобного не грозит. Сатанисты — это наши военно-политические противники, а к нам Сатана не смеет и носа показать.

Увы, но это не так.

Если вам в голову не приходит скакать в красном трико и шляпе с рогами, это еще не значит, что вы неуязвимы. Наша вера говорит о том, что Сатана ненавидит и пытается погубить не только их — но и нас. И он достаточно изобретателен, чтобы найти свой подход к каждому. Он опытный и хитрый обманщик и, если использовать такое небиблейское слово, провокатор.

Мы примерно знаем, как выглядит провокация в противостоянии между людьми: противник, который не может дотянуться и прострелить вам ногу, употребляет знание психологии и изобретательность на то, чтобы вы выстрелили в ногу себе сами.

И что в таких случаях более всего делает вас уязвимым — это беспечная уверенность в своей неуязвимости.

Дьявол уделяет русским не меньше внимания, чем американцам, — и, увы, у нас тоже можно видеть кокетничанье с адом. Взять, например, недавнюю песенку Вики Цыгановой: «И врата неземные в ад вам откроет мама Россия!».

Иероним Босх. Ад (Фрагмент)

Понятно, что ни сама певица, ни те, кто слагали для нее эти духоподъемные стихи, не верят ни в какой ад, а употребляют это слово в качестве символа — в данном случае в качестве символа ядерной войны, которой артистка грозит «рептилоидам». Как понятно и то, что соответствующие кнопки, слава Богу, находятся вовсе не в руках у популярных певиц.

Но ад не понимает шуток. Если вы зовете его, вы даете ему право прийти.

Как и не надо было называть фильм «Первые в аду». Не надо заигрывать с инфернальным.

Это как договор — подписываете ли вы его в шутку, или спьяну, или «не то имея в виду», вы его подписываете и будете иметь с этим дело. Не стоит открывать ворота в ад. Потому что ад всё время пытается прорваться на землю — через них, через нас, через кого получится.

Поэтому, как говорит апостол: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить» (1Пет. 5:8).