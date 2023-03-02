Москва, 2 марта, 2023, 15:16 — ИА Регнум. Украина могла стать по-настоящему демократичной страной, но дошла до государственного терроризма. Об этом 2 марта заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв в Telegram-канале.

Politikus.ru Константин Косачёв

«Киев не устоял перед соблазном казарменной моноэтничности и потерял страну, которая могла бы стать по-настоящему демократичной, для всех и каждого», — написал Косачёв.

По его словам, Украина потеряла суверенитет в угоду натоцентричным амбициям, в результате чего произошли демографическая катастрофа и развал экономики.

Он добавил, что теперь дело дошло и до государственного терроризма — примитивного, банального, жестокого и не подлежащего прощению.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин заявил, что случившееся 2 марта в Брянской области является терактом.