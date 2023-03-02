Лавров: целью повышенной активности США в СНГ является изменение отношений стран региона с Россией

Нью-Дели, , 15:17 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Центральную Азию, заявил, что целью повышенной активности Вашингтона в СНГ является то, чтобы эти государства не сохраняли добрых отношений с Российской Федерацией.

Энтони Блинкен в Казахстане © Турар Казангапов/ТАСС

Он отметил, что в настоящее время наблюдается повышенная активность не только США, но и европейских стран в развивающемся мире и особенно на пространстве СНГ.

«Это как раз линия, а они не скрывают, что они там работают против того, чтобы эти страны сохраняли добрые отношения с Россией», — заявил он во время пресс-конференции по итогам заседания совета глав МИД G20.

Он уточнил, что страны Запада предлагают действовать по принципу «вставайте на сторону победителя, Российская Федерация потерпит поражение, поэтому нужно определиться заранее».

Как передавало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что некоторые западные делегации превратили работу над повесткой дня G20 в балаган, желая переложить на Россию ответственность за свои провалы в экономике.