Кишинёв, 2 марта, 2023, 15:15 — ИА Регнум. Молдавская авиакомпания Air Moldova отменила рейсы в Прагу, Лондон, Париж, Стамбул и Тбилиси, сообщили 2 марта в пресс-службе авиакомпании.

Yury Kirsanov/Transport Photo Images/Global Look Press Самолет авиакомпании Air Moldova

Отмечается, что причиной отмены стали «оперативные трудности».

Там также заявили, что два самолета из парка авиакомпании сейчас недоступны для полета.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее венгерская авиакомпания Wizz Air из-за угрозы безопасности приостановила воздушное сообщение с Кишинёвом.

Также отметим, что 14 февраля власти Молдавии закрыли воздушное пространство страны, позже в этот же день его снова открыли.