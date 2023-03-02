Нью-Дели, 2 марта, 2023, 15:26 — ИА Регнум. Небольшое общение главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарём США Энтони Блинкеном на встрече G20 в Нью-Дели состоялось по инициативе американской стороны, при этом никаких переговоров и встреч не было, заявила 2 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Сергей Лавров

«Блинкен попросил о контакте с Лавровым. На ходу, в рамках второй сессии «двадцатки», Сергей Викторович пообщался», — уточнила она.

Подчёркивается, что краткая беседа Лаврова и Блинкена стала их первым личным диалогом после начала спецоперации на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация о встрече глав внешнеполитических ведомств России и США, которая, как выяснилось, просто «утка». Лавров и Блинкен были на одном и том же мероприятии, что вовсе не означает личных контактов.

Мария Захарова в беседе с радио «Спутник» утверждала, что такая встреча невозможна из-за позиции США.