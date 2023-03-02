Военный эксперт Кнутов: ситуация в Марьинке и Авдеевке улучшится после освобождения Артёмовска

Москва, , 15:25 — REGNUM После того, как Артёмовск перейдёт под контроль Вооружённых сил России, российские бойцы смогут продолжить наступление. Об этом, как передает Pravda.ru, рассказал военный эксперт и директор музея ПВО Юрий Кнутов.

Юрий Кнутов. Цитата из ведео с канала: Лента новостей Запорожья | Z

По его словам, после освобождения горда ВС РФ смогут направиться в сторону Северска и Славянска. Он также подчеркнул, что положение российский войск в Марьинке и Авдеевке (ДНР) также улучшится.

Читайте также: За сутки ВСУ потеряли 200 человек на двух направлениях

Несмотря на заявление пресс-секретаря восточной группировки украинских войск Сергея Череватого, Кнутов считает, что Киев выведет войска из Артёмовска. По его мнению, вероятность такого варианта развития событий довольно высока.

Как сообщало ИА REGNUM, Вооружённые силы России в ходе проведения специальной военной операции за минувшие сутки сбили два самолета и один вертолет ВСУ.