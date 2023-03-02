Минобороны РФ рассказало о сбитых Су-24 и Ми-8 ВСУ и больших потерях Киева в Артёмовске. Главное

Донецк, , 15:29 — REGNUM Сооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери в Артемовске: об уничтожении только за одни сутки 270 украинских военнослужащих на донецком направлении известило 2 марта Минобороны РФ. Кроме того, военное ведомство известило о сбитом самолете Су-24 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Михайловка и уничтоженном вертолете Ми-8 в районе населенного пункта Кураховка.

Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (02.03.2023 г.) Минобороны РФ

Не менее 160 военнослужащих ВСУ потеряли на краснолиманском направлении. Бои велись в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики, Невское, Червонопоповка и Кузьмино Луганской Народной Республики. На крупянском направлении помимо 50 украинских военнослужащих уничтожен склад боеприпасов 14-й механизированной бригады ВСУ и два автомобиля.

На южнодонецком и запорожском направлениях при помощи артиллерии уничтожены до 80 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30. До 80 военнослужащих ВСУ потеряли на херсонском направлении.

Кроме того, за сутки сбит один реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS» и уничтожено 14 украинских беспилотных летательных аппаратов

Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция (СВО) на Украине продолжается уже 372-й день. Самыми горячими точками стали бои на донецком направлении. Днем ранее, 1 марта, в ведомстве сообщили, что потери ВСУ на купянском направлении за сутки составили до 90 человек, на краснолиманском — более 150 человек.

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