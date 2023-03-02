Минобороны: за сутки сбиты два самолета и вертолет ВСУ

Москва, , 15:01 — REGNUM Вооружённые силы России в ходе проведения специальной военной операции за минувшие сутки сбили два самолета и один вертолет ВСУ, сообщили в Министерстве обороны 2 марта.

СУ-25 Минобороны России

Речь идет о самолетах Су-24 и Су-25 и вертолете Ми-8. Они были сбиты соответственно в районе Михайловки (ДНР). Крынок (Херсонская область) и Кураховки (ДНР).

Также в ведомстве сообщили об уничтожении за минувшие сутки одного реактивного снаряда системы залпового огня HIMARS и 14 беспилотных летательных аппаратов — ДНР, Харьковской и Херсонской областях.

Всего с начала проведения специальной военной операции ВС России уничтожили 393 военных самолета ВСУ, 212 вертолетов, 3295 беспилотных летательных аппаратов.