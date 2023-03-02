Депутаты Госдумы одобрили законопроект о лишении свободы до 12 лет за незаконный оборот оружия

Москва, , 15:02 — REGNUM Депутаты Государственной думы во втором чтении приняли правительственный законопроект об уголовной ответственности с лишением свободы сроком до 12 лет со штрафом до одного миллиона рублей за незаконные вывоз из России или передачу иностранцу вооружения или техники, которые могут использоваться при создании оружия массового поражения.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Согласно проекта, нарушителю грозит лишение свободы от 3 до 7 лет и штраф в размере до одного миллиона рублей.

Если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору либо человеком, пользовавшимся своим служебным положением, то это чревато лишением свободы на срок от 5 до 10 лет и штрафом до миллиона рублей.

От 7 до 12 лет и штраф в один миллион рублей предусмотрен в отношении членов организованной группы.

Как сообщало ИА REGNUM, в России только за ноябрь–декабрь 2022 года была пресечена деятельность 38 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов. Из незаконного оборота изъяты 253 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства.