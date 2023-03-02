Москва, 2 марта, 2023, 15:02 — ИА Регнум. Депутаты Государственной думы во втором чтении приняли правительственный законопроект об уголовной ответственности с лишением свободы сроком до 12 лет, со штрафом до 1 млн рублей за незаконные вывоз из России или передачу иностранцу вооружения или техники, которые могут использоваться при создании оружия массового поражения.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Согласно проекту, нарушителю грозит лишение свободы от трех до семи лет и штраф в размере до 1 млн рублей.

Если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору либо человеком, пользовавшимся своим служебным положением, то это чревато лишением свободы на срок от пяти до десяти лет и штрафом до 1 млн рублей.

От семи до 12 лет и штраф в 1 млн рублей предусмотрены в отношении членов организованной группы.

Как сообщало ИА REGNUM, в России только за ноябрь–декабрь 2022 года была пресечена деятельность 38 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов. Из незаконного оборота изъяты 253 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства.