Омск, , 15:03 — REGNUM Омский суд признал 18-летнего парня и 15-летнюю девушку в тройном убийстве. Об этом 2 марта рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Омск Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Суд установил, что девушка состоялась в конфликте со своим отчимом, матерью и 10-летней сестрой-инвалидом. Она предложила своему молодому человеку, которому на тот момент было 17 лет, убить её родных. Семиклассница руководствовалась тем, что после этого никто не будет препятствовать их отношениям.

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Парень взял у своего знакомого штык-нож и ночью 22 января 2022 года пробрался в дом, где нанёс смертельные ножевые ранения спящим взрослым, а также 10-летней девочке, за которой старшая сестра не хотела ухаживать.

В ходе расследования молодые люди признались в совершении преступления. Экспертиза признала подростков вменяемыми.

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В пресс-службе уточнили, что 18-летний парень приговорён к 6 годам и 7 месяцам лишения свободы в исправительной колонии, а 15-летней девушке — 6,5 лет в воспитательной колонии. Суд также постановил взыскать с пары один миллион рублей в качестве компенсации за моральный ущерб оставшемуся в живых семилетнему сыну погибшей женщины.

Как сообщало ИА REGNUM, один человек погиб при испытании фюзеляжа на Ульяновском авиазаводе.