В Минобороны сообщили о потерях ВСУ на купянском и краснолиманском направлениях

Москва, , 14:50 — REGNUM Вооружённые силы России в ходе проведения специальной военной операции за минувшие сутки уничтожили на купянском направлении более 50 военнослужащих ВСУ, сообщили в Министерстве обороны 2 марта.

Военнослужащий ВС России в зоне проведения СВО © Алексей Майшев/РИА Новости

Также на данном направлении был уничтожен склад боеприпасов.

На краснолиманском направлении за минувшие сутки было уничтожено до 160 военнослужащих ВСУ, а также восемь единиц техники — самоходная артиллерийская установка и семь бронированных машин.

Днем ранее, 1 марта, в ведомстве сообщили, что потери ВСУ на купянском направлении за сутки составили до 90 человек, на краснолиманском — более 150 человек.