Вашингтон, , 14:49 — REGNUM Вдову бывшего сенатора-республиканца Джона Маккейна 68-летнюю Синди Маккейн назначили новым исполнительным директором Всемирной продовольственной программы ООН. Об этом 2 марта сообщает РИА Новости, ссылаясь на собственные источники.

Синди Маккейн Mueller MSC

Отмечается, что решение о назначении Маккейн, которое ранее приняли генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Цюй Дунъюй, было поддержано на чрезвычайной сессии руководящего органа Всемирной продовольственной программы — Исполнительного совета, которая состоялась в Риме.

Уточняется, что Россия заявила о том, что со стороны генерального секретаря ООН процедура назначения нового главы Всемирной продовольственной программы была соблюдена не в полной мере.

Как передавало ИА REGNUM, на заседании Совета министров иностранных дел «Группы двадцати» глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что западные страны создают препятствия для вывоза сельхозпродукции из России.