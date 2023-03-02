Лавров обсудил с главами МИД Китая, Бразилии и Турции переход на расчёты в нацвалютах

Нью-Дели, , 14:40 — REGNUM Переход на расчёты в национальных валютах обсудил министр иностранных дел России Сергей Лавров с главами МИД Китая, Бразилии и Турции. Об этом 2 марта он сообщил на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран G20 в Индии.

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Переход на новые логистические цепочки, на расчёты в национальных валютах — всё это обсуждалось в моих контактах с китайским коллегой, с министрами Бразилии, Турции», — сказал Лавров.

Он подчеркнул, что американцы как эмитенты доллара допускают грубейшие злоупотребления при расчётах. Это же касается и Евросоюза как эмитента евро, и Японии с её йеной.

По его словам, новые логистические цепочки должны быть защищены от произвола Запада, санкций и прочих незаконных действий.

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