Нью-Дели, 2 марта, 2023, 14:40 — ИА Регнум. Переход на расчёты в национальных валютах обсудил министр иностранных дел России Сергей Лавров с главами МИД Китая, Бразилии и Турции. Об этом 2 марта он сообщил на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран G20 в Индии.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

«Переход на новые логистические цепочки, на расчёты в национальных валютах — всё это обсуждалось в моих контактах с китайским коллегой, с министрами Бразилии, Турции», — сказал Лавров.

Он подчеркнул, что американцы как эмитенты доллара допускают грубейшие злоупотребления при расчётах. Это же касается и Евросоюза как эмитента евро, и Японии с её йеной.

По его словам, новые логистические цепочки должны быть защищены от произвола Запада, санкций и прочих незаконных действий.