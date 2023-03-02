Что известно о проникновении украинских диверсантов в приграничные села Брянской области

с. Любечане, , 15:06 — REGNUM Украинские диверсанты, проникшие 2 марта в приграничный район Брянской области, не проявляют признаков активности, они, вероятно, покинули российскую территорию. Об этом заявили ТАСС очевидцы событий в регионе.

Террористы Иван Шилов © ИА REGNUM

Звуков стрельбы уже не слышно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM местные жители.

В Брянской области была начата операция по уничтожению ДРГ, совершившей вооруженное нападение на машину с тремя детьми в селе Любечане и, по предварительным данным, захватившей заложников в селе Сушаны. Кроме того, по информации СМИ, были повреждены вышки связи. Официальных подтверждений пока не поступало.

ФСБ и власти Брянской области подтвердили факт проникновения диверсантов на российскую территорию. В результате действий ДРГ в селе Любечане Климовского района погиб водитель легкового автомобиля, ранен мальчик 2012 года рождения, рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз. В настоящее время ребенок госпитализирован в Брянскую областную больницу, его жизни ничего не угрожает.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк поспешил назвать произошедшее «классической провокацией», но вот не украинской, а российской. Впрочем, Киев официально ещё не признал ни одной атаки на РФ, однако глава ГУР Кирилл Буданов не двусмысленно намекал, что именно украинский режим стоит за атаками. В МИД РФ такое признание назвали очередным доказательством террористического характера украинских властей.

В то же время так называемое подразделение «Русский добровольческий корпус» (организация запрещена в РФ), входящее в структуру ВСУ, взяло на себя ответственность за атаку.

Тем временем СМИ передают рассказ детей, которые были в машине вместе с убитым диверсантами водителем. Как сообщили местные жители ИА REGNUM, мужчина мог везти детей к школьному автобусу.

По предварительным данным, ребят было трое: мальчик Федор из третьего класса и две девочки, Злата и Лена. Детей везли из села Брахлов в Новый Ропск — там их должен был забрать школьный автобус. После нападения украинских боевиков водитель погиб сразу, Федора ранили в грудь, но он тем не менее помог выбраться девочкам, сказал им прятаться в лесу. Раненый мальчик смог поймать на той же дороге машину, которая увезла детей. Федору тут же вызвали скорую, потом ему провели операцию, сейчас его жизни ничего не угрожает. Раненому сделали операцию, он отправлен в Брянск, информируют местные власти.

«Десятилетнего раненого мальчишку, который вывел двух девочек из обстрелянной машины через лес, надо наградить. Он — наш маленький герой», — отмечает в своем телеграм-канале главный редактор ИА REGNUM Марина Ахмедова.

Российский президент Владимир Путин в связи с атакой украинских националистов получает постоянные доклады по линии силовых ведомств: ФСБ, Минобороны и Росгвардии, сообщил 2 марта журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, силовые ведомства будут устанавливать детали произошедшего в Брянской области, нужно доподлинно установить, кто совершил диверсию.

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