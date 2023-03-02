Москва, 2 марта, 2023, 14:39 — ИА Регнум. Все истекающие в скором времени валютные ограничения планируется продлить, заявила 2 марта глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

По её словам, «подходят сроки, до которых действовали такие ограничения, как лимиты на снятие наличной валюты с банковских счетов и переводы средств за границу, ограничения на вывод средств нерезидентами из недружественных стран. Все они будут продлены».

Напомним, ЦБ ввёл ограничения на снятие наличной валюты в марте 2022 года на период в шесть месяцев и впоследствии продлевал их.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 1 января более чем в три раза возросли объёмы средств, которые жители России хранят в банках за границей. Общая сумма сбережений россиян за пределами страны составила $94,3 млрд, или 6,63 трлн рублей.