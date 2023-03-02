Дерипаска полагает, что столица России будет перенесена в Сибирь

Красноярск, , 14:36 — REGNUM Предприниматель Олег Дерипаска полагает, что столица России рано или поздно будет перенесена в Сибирь. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия-24».

Олег Дерипаска Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я не говорю, что столицу России нужно завтра перенести в Сибирь. Но тем не менее рано или поздно это придется сделать. Столица будет здесь», — заявил он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Дерипаска высказал мнение о том, что только частный бизнес сможет вывести экономику Российской Федерации из непростой ситуации, также нужно создать привлекательные условия для инвесторов в первую очередь из дружественных стран.

Выступая на Красноярском экономическом форуме, Дерипаска также предложил сократить число чиновников и сотрудников правоохранительных органов в России для того, чтобы преодолеть негативное влияние санкций.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что перенос российской столицы из Москвы ближе к центру российской территории не является какой-то необходимостью.

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