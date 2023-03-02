Лавров: возникают сомнения в адекватности тех, кто угрожает Китаю

Нью-Дели, , 14:27 — REGNUM Возникают сомнения в адекватности тех, кто угрожает Китаю в текущих условиях и на фоне конфликта на Украине. Об этом 2 марта заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Те угрозы, которые сейчас звучат в адрес КНР, — у меня возникают сомнения в адекватности тех, кто эти угрозы произносит», — сказал Лавров.

Он добавил, что «сильно сдали манеры» у Запада, который давно отставил в сторону дипломатию и занимается только шантажом и угрозами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лавров заявил, что Россия не отказывается от серьёзных предложений по переговорам по украинскому конфликту, но никто не призывал к диалогу Киев.

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