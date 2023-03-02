Москва, 2 марта, 2023, 15:21 — ИА Регнум. 22-летнего молодого человека задержали по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности», сообщил источник ИА REGNUM. Нижегородец с помощью мессенджера Telegram призывал жителей поджигать военкоматы.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголовный кодекс Российской Федерации

«Мужчину задержали и 1 марта возбудили против него уголовное дело по статье 205.2 ч. 2 УК РФ. Следствие установило, что житель Дзержинска еще в августе 2022 года в одном из телеграм-чатов призывал всех жечь военкоматы в регионе. Свои призывы молодой человек снабдил подробной инструкцией использования зажигательных смесей, а также инструкцией по ее изготовлению. Экспертиза установила, что данные высказывания содержат признаки призывов к осуществлению террористической деятельности», — сообщил собеседник.

По данным следствия, в сети мужчина был записан как Котик Наркотик.