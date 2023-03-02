Лавров: Россия не отказывается от переговоров, но не припомню, чтобы кто-то призывал к диалогу Киев

Нью-Дели, , 14:19 — REGNUM Россия не отказывается от серьёзных предложений по переговорам по украинскому конфликту, но никто не призывал к диалогу Киев. Об этом 2 марта заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

Сергей Лавров © Пресс-служба Министерства иностранных дел РФ/ТАСС

«Россия не отказывается от серьёзных предложений по переговорам по Украине, но не припомню, чтобы кто-то призывал к диалогу Киев», — сказал Лавров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лавров заявил, что министры иностранных дел стран G20 не смогли согласовать общую декларацию из-за возникших споров по ситуации на Украине.