Лавров: не припомню, чтобы кто-то призывал к диалогу Киев
Лавров: Россия не отказывается от переговоров, но не припомню, чтобы кто-то призывал к диалогу Киев
Нью-Дели, 2 марта, 2023, 14:19 — ИА Регнум. Россия не отказывается от серьёзных предложений по переговорам по украинскому конфликту, но никто не призывал к диалогу Киев. Об этом 2 марта заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.
Пресс-служба Министерства иностранных дел РФ/ТАСС
Сергей Лавров
«Россия не отказывается от серьёзных предложений по переговорам по Украине, но не припомню, чтобы кто-то призывал к диалогу Киев», — сказал Лавров.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лавров заявил, что министры иностранных дел стран G20 не смогли согласовать общую декларацию из-за возникших споров по ситуации на Украине.