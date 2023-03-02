Киев, 2 марта, 2023, 14:23 — ИА Регнум. В Днепропетровской области и части Запорожской области, находящейся под контролем киевского режима, объявлена воздушная тревога. Об этом 2 марта свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Жители регионов услышали сигнал воздушной тревоги в 13:42 (мск).

Ранее тревога объявлялась в Черниговской, Сумской и Полтавской областях.

Как сообщало ИА REGNUM, уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова заявила, что содержание российских военнопленных в украинском лагере в условиях морозной погоды без тёплой одежды серьёзно ухудшает здоровье людей без применения физических пыток.