Купянск, Украина, 2 марта, 2023, 14:21 — ИА Регнум. Власти Купянска Харьковской области приняли решение об обязательной эвакуации маломобильных граждан и семей с детьми, сообщает городская военная администрация.

Виктор Антонюк/РИА Новости Купянск

«Такое решение было принято 27 февраля 2023 года на заседании комиссии по вопросам эвакуации Купянской городской территориальной общины Купянского района Харьковской области», — уточнили в горадминистрации.

По официальной информации, обязательная эвакуация для данной группы людей объявлена из-за «нестабильной ситуации в области безопасности», для других категорий граждан эвакуация является добровольной.

Отправка детей и инвалидов будет осуществляться с дальнейшим расселением, предоставлением статуса переселенцев, оформлением соцвыплат и гуманитарной помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинская армия занимается принудительной эвакуацией жителей Херсона, в первую очередь — врачей. Боевики «пытаются мобилизовать ребят, которые не хотят воевать», добавил он.