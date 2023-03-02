Ульяновск, , 14:12 — REGNUM Один человек погиб при испытании фюзеляжа на Ульяновском авиазаводе. Об этом 2 марта сообщает РЕН ТВ.

1-я проходная авиазавода «Авиастар-СП»(Ульяновск) (сс) Sergey M R.

По информации журналистов, в результате испытания фюзеляжа на Ульяновском авиационном заводе получил не совместимые с жизнью травмы один человек, пять человек пострадали.

По информации источника, в ходе проведении испытания фюзеляжа воздухом под давлением произошла разгерметизация фюзеляжа.

Уточняется, что пострадавшим оказывается медпомощь.