На Ульяновском авиазаводе при испытании фюзеляжа погиб один человек
Ульяновск, 2 марта 2023, 14:12 — REGNUM Один человек погиб при испытании фюзеляжа на Ульяновском авиазаводе. Об этом 2 марта сообщает РЕН ТВ.
По информации журналистов, в результате испытания фюзеляжа на Ульяновском авиационном заводе получил не совместимые с жизнью травмы один человек, пять человек пострадали.
По информации источника, в ходе проведении испытания фюзеляжа воздухом под давлением произошла разгерметизация фюзеляжа.
Уточняется, что пострадавшим оказывается медпомощь.