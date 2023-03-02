Таллин, 2 марта, 2023, 14:09 — ИА Регнум. Предположительно, российский танк Т-72, экспонировавшийся на площади Свободы в Таллине, увезён «на хранение». Об этом 2 февраля сообщил портал эстонского государственного телерадиовещания ERR.

Цитата из видео с канала ЛенТВ24 Российский танк Т-72 в Таллине

Министерство обороны Эстонии и Эстонский военный музей совместно с коллегами с Украины доставили в Таллин в качестве музейного экспоната подбитый танк Т-72. Однако после установки машины жители столицы начали приносить к ней цветы.

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Ранее сообщалось, что танк планируют показать в других городах страны, а затем установить в Эстонском военном музее в поселке Виймси под Таллином.

Как уточнил директор Эстонского военного музея Хеллар Лилль, тяжелую технику поставят на хранение до начала турне. При этом он отказался сообщить, где именно будет находиться танк.

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Как сообщало ИА REGNUM, литовская полиция начала расследование после возложения цветов к российскому танку, установленному в Вильнюсе.