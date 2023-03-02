Владивосток, 2 марта, 2023, 14:05 — ИА Регнум. Руководство городской похоронной службы Владивостока «Некрополь» уволило работника, которого заподозрили в съёмке видео с телом человека в гробу и глумлением над ним. Об этом 2 марта сообщает РИА Новости.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Могила

Отмечается, что в социальных сетях было опубликовано видео, автор которого сообщил, что будет снимать для WhatsApp (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Автор находится на кладбище около приоткрытого гроба, отодвигает поврежденную крышку и показывает лежащее внутри тело, одновременно с этим он произносит оскорбительные слова.

Уточняется, что на видео мог быть сотрудник похоронной службы «Некрополь».

По информации агентства, по данному факту была проведена служебная проверка.

«Установлено, что видео было снято в 2011 году. Ввиду открывшихся обстоятельств сотрудник незамедлительно был уволен», — приводят журналисты слова представителя пресс-службы мэрии.