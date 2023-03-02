Подоляк назвал происшествие с диверсантами в Брянской области провокацией России

Киев, , 13:58 — REGNUM Сообщения о проникновении в Брянскую область украинских диверсантов и взятии ими заложников — это провокация России, заявил 2 марта советник офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Киевский режим Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, таким образом в Москве пытаются «оправдать нападение на другую страну» и «растущую нищету». При этом Подоляк назвал диверсантов «партизанами». Это движение в России становится «всё сильнее и агрессивнее» и власти должны его бояться, заявил советник офиса.

Как сообщалось ранее, киевские власти опровергали организацию терактов и диверсий на территории России, в частности, атаку на Крымский мост осенью 2022 года, однако расследования подтвердили, что эти заявления были ложью, признавались в организации терактов и многие высокопоставленные украинские политики и депутаты.

Ранее сообщалось, что ответственность за события в Брянской области взял на себя так называемый «Русский добровольческий корпус» — сформированное в 2022 году на Украине подразделение граждан России, воюющих на стороне ВСУ.

Ранее в ФСБ сообщили, что в приграничном Климовском районе Брянской области ФСБ и силы Минобороны проводят мероприятия по уничтожению нарушивших границу вооруженных украинских националистов.